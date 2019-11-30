В Харькове взорвался гараж – погибли три человека

Утром в субботу, 30 ноября, в одном из гаражей Харькова прогремел взрыв, в результате которого погибли трое человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

После сообщения об инциденте на место происшествия выехали следователи и спасатели. По предварительной информации, перед взрывом загорелся один из гаражей, в котором находился автомобиль «ВАЗ 2108».

Из-за пожара взорвался газовый баллон и упало бетонное перекрытие. Спасатели нашли под завалами обгоревшие тела трех человек. Сейчас их идентифицируют; решается вопрос об открытии производства.

Напомним, в субботу ночью, 20 ноября, в Днепровском районе Киева на улице Энтузиастов неизвестные взорвали банкомат.