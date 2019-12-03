Американец погиб из-за ловушки, которую он установил в своем доме для защиты от грабителей

В США 65-летний американец попал в ловушку для грабителей, которую он сам же и установил.

Об этом сообщает «Лига.net».

По данным полиции, дверь в доме мужчины была обустроена таким образом, что в каждого, кто пробовал войти без разрешения хозяина, стреляло самодельное огнестрельное устройство.

Мужчина не пережил огнестрельного ранения. Полицейские нашли в доме погибшего другие самодельные растяжки. Для их ликвидации привлекли саперов.

Напомним, что ранее в Николаеве полицейские задержали двоих воров, которые проникли в квартиру и украли оттуда ювелирные изделия и ценные вещи.