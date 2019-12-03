Полиция разыскивает николаевца, который уехал из дома на машине и пропал

Ингульский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает без вести пропавшего 24-летнего Терешкова Валерия Сергеевича.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина вечером в воскресенье, 1 декабря, уехал из дома на автомобиле Opel Omega г/н ВЕ7002ЕВ серого цвета и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Был одет в черный спортивный костюм Adidas, черные кроссовки. При себе имел мужскую сумку через плечо.

Правоохранители просят граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении без вести пропавшего, сообщить в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная 42 А, или по телефонам (0512) 21-61-11, 093-835-87-41 и 102.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает 16-летнюю жительницу Николаева, которая ушла на учебу и пропала.