Трагедия в Одессе: Президент Зеленский сообщил, что 14 человек до сих пор не вышли на связь, и выразил соболезнования пострадавшим

Трагедия в Одессе: Президент Зеленский сообщил, что 14 человек до сих пор не вышли на связь, и пообещал поддержку пострадавшим

В Одессе в среду, 5 декабря, в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса до сих пор числятся без вести пропавшими 14 человек. Здание продолжает тлеть.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. В результате пожара одна студентка погибла, а 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

Информация постоянно обновляется...

10:35 Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый сообщил, что по информации специального отряда спасателей, каркас здания в удовлетворительном состоянии, но все перестенки – в аварийном состоянии.

Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции.

Предварительно спасатели сообщают, что причиной пожара стал электроудлинитель в закрытом кабинете. В здании 1914 года было немало конструкций и элементов из древесины и тростника.

Также он отметил, что четыре человека, которые пострадали во время пожара, находятся в тяжелом состоянии. Один из них – в крайне тяжелом. Все 26 госпитализированных, по его словам, обеспечены всем необходимым.

09:37 Президент Украины Владимир Зеленский высказал соболезнования в связи с трагедией и поручил ОГА и местной власти максимально помочь пострадавшим.

«В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что с 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше. Мы все желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести. И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже. Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках», – отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

Также Зеленский поручил главе Одесской ОГА и местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям. Кроме того он просит быстрее выяснить обстоятельства, которые привели к этой трагедии.

«Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны», – подчеркнул Владимир Зеленский.

В ГСЧС сообщают, что утром 5 декабря спасатели продолжают тушить тление внутри здания, а также наблюдается частичное обрушение его элементов.

К ликвидации последствий пожара привлечено 103 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС. На месте работает оперативная группа и психологи ГУ ГСЧС.

Стоит отметить, что во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой улице не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений. Многие ученики не сразу узнали о возгорании, передает «Думская».

«Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман, — вспоминает студентка Александра. — Девочки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: «Вы выходите? Вы где?». Они говорят, что не было никакой тревоги».

Также очевидцы сообщают, что некоторые учащиеся звонили своим родителям из горящего здания, чтобы попрощаться, но подтверждения этому пока нет.

Учащиеся и сотрудники колледжа говорят, что руководство три года выпрашивало у Министерства образования и науки деньги на хотя бы минимальный ремонт, но безуспешно.

«В плане пожарной безопасности там был страх и ужас. Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты, скученность, захламленность. Как такое допустили после всех предыдущих пожаров, непонятно», — заявила «Думской» учащаяся учебного заведения, пожелавшая остаться неназванной.

В сети также появилось видео, на котором запечатлено то, как студенты выпрыгивали из окон горящего здания.

Осторожно! 18+