На польском курорте взорвался газ в жилом доме – погибли восемь человек

В польском курортном городе Щирк, в Силезском воеводстве, вечером 4 декабря произошел взрыв в трехэтажном жилом доме. В результате погибли восемь человек – четверо взрослых и четверо детей.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на «RMF24».

Тела ребенка и взрослой женщины спасатели нашли ночью, а тела еще трех взрослых и одного ребенка – утром, а тела еще двух детей – днем. Всего в доме находились восемь человек, все они погибли. Еще один из жителей дома на момент взрыва был за его пределами. Вероятно, погибшие – члены двух семей.

Причиной обрушения дома стал взрыв из-за утечки газа. Дом разрушился полностью. На месте происшествия работают около сотни спасателей, а также полицейские и медики. При этом спасатели разбирают завалы вручную, без тяжелой техники, поскольку под завалами еще могут находиться люди.

Звук взрыва был слышен за несколько километров от места трагедии. Из-за него также повреждены соседние дома, также без газа осталась западная часть города. Щирк – большой горнолыжный центр с общей протяженностью трасс 40-80 километров. Расположен примерно в 70 километрах от Кракова и Катовице в Бескидах.

Напомним, что ранее эксперты назвали возможные причины обрушения дома в Дрогобыче, когда погибло 8 человек.