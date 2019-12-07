На Николаевщине горел жилой дом, спасателям удалось не допустить его разрушения

В селе Дорошовка Вознесенского района 5 декабря спасатели ликвидировали пожар частного дома.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Горение охватило кровлю здания, сделанную из камыша, на площади 50 кв.м. Спасатели ликвидировали пожар, удалось не допустить полного уничтожения дома и распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку.

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели вынесли из пожара пожилую женщину.