На Николаевщине горел жилой дом, спасателям удалось не допустить его разрушения

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В селе Дорошовка Вознесенского района 5 декабря спасатели ликвидировали пожар частного дома.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Горение охватило кровлю здания, сделанную из камыша, на площади 50 кв.м. Спасатели ликвидировали пожар, удалось не допустить полного уничтожения дома и распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку.

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели вынесли из пожара пожилую женщину.

Вадим Богданов

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