В Минске люди вышли на акции протеста против «углубления интеграции» Беларуси и России - произошли столкновения

В центре Минска в субботу, 7 декабря, люди вышли на акции протеста против «углубления интеграции» Беларуси и России. В этот день в Сочи запланирована встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Они должны обсудить улучшение сотрудничества.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Около 11:30 несколько человек стали с обеих сторон вдоль проспекта Независимости в Минске от главпочтамта до Государственного цирка.

В 12:00 люди собрались на Октябрьской площади. С призывами против интеграции к гражданам обратились несколько писателей. Протестующие пытались подняться на ступени Дворца Республики, но сотрудники милиции и «люди в штатском» не пустили никого и произошли столкновения.

Унікальныя кадры.😀 Пратэстоўцы на Кастрычніцкай плошчы прымусілі людзей у цывільным бегаць крос паміж Палацам Рэспублікі і Палацам культуры прафсаюзаў pic.twitter.com/agQQbo7BHk — Радыё Свабода (@svaboda) December 7, 2019

После появился милиционер с громкоговорителями и сообщил, что акция не санкционирована, попросив всех разойтись. В то же время, белорусский политик, один из основателей и лидеров молодежного оппозиционного движения «Молодой фронт» сказал, что сегодня они будут стоять до темноты.

Тэрмінова! Падчас пратэсту супраць інтэграцыі з Расеяй на Кастрычніцкай плошчы адбылася сутычка з людзямі ў цывільным. Стрым:https://t.co/AxYSohhtBE pic.twitter.com/2WlETCXD4T — Радыё Свабода (@svaboda) December 7, 2019

Лидер «Объединенной гражданской партии» Николай Козлов заявил, что выступает за расторжение договора о «союзном государстве» с Россией. По его мнению, государства «должны заключать обычные соглашения» и иметь «хорошие, нормальные отношения». И соглашения между государствами главы государств не должны решать «секретно, как воры».

Акция с «живой цепью» продолжилась по одну сторону проспекта, а через дорогу на Октябрьской площади собрался десяток человек с флагами, растяжками и плакатами на разных языках. В ответ на просьбу милиционера «не мешать проходу людей вдоль проспекта» митингующие ответили возгласами «Жыве Беларусь!»

Ранее сообщалось, что Лукашенко негативно высказался об экономическом альянсе с РФ.