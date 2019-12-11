В Кривом Роге вызвали «скорую» и полицию констатировать смерть пенсионерки - прибывший участковый откачал её

В Кривом Роге участковый офицер полиции Дмитрий Паскал спас жизнь пенсионерке.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

В понедельник, 9 декабря, 75-летняя женщина подавилась печеньем и перестала дышать. Увидев, что бабушка не подает признаков жизни, родные вызвали полицию и медиков.

По вызову о внезапной смерти пожилой женщины в квартиру прибыл полицейский. При осмотре «тела» он обнаружил, что женщина жива и до приезда врачей начал оказывать ей неотложную медицинскую помощь.

Участковому офицеру Покровского отделения полиции удалось реанимировать бабушку и восстановить ей дыхание. Родственники поблагодарили полицейского за спасенную жизнь родного человека. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Харькове патрульные через окно залезли в горящий дом и вывели из него людей, которые не могли выбраться.