В США при перевозке мебели в ней обнаружили китайских нелегалов

Внутри мебели, которая перевозилась из Мексики в США, обнаружили 11 китайских мигрантов. Они пряталась в комоде,сундуке и стиральной машине, а также других мебельных предметах.

Об этом сообщает CNN.

Пограничники нашли их во время обыска грузовика, который въезжал в Сан-Диего, штат Калифорния. Они были задержаны в рамках нарушения иммиграционного законодательства.

Водитель грузовика, 42-летней гражданин США, был арестован и доставлен в исправительный центр в Сан-Диего.

"Таможня и пограничная охрана не могут описать опасность контрабанды людей. Эти лица занимаются контрабандой в нечеловеческих условиях, которые могут иметь смертельные последствия", - заявили в службе охраны таможни и пограничного контроля.

Напомним, 23 октября около Лондона обнаружили грузовик с 39 телами. Люди находились в рефрижераторе и, скорее всего, замерзли насмерть.