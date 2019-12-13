На Николаевщине грузовик, сдавая задним ходом, насмерть сбил велосипедиста

В пятницу, 13 декабря, в Новом Буге водитель грузовика наехал на велосипедиста.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в 11:40 на перекрестке улиц Цыбулько и Франко водитель грузовика «DAF» осуществлял движение задним ходом и совершил наезд на велосипедиста. Вследствие ДТП 67-летний велосипедист от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой медицинской помощи.

Событие квалифицировали по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сейчас все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанное автопроисшествие, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 093-714-45-20, 102.

Ранее сообщалось, что на Винниччине полиция с погоней и стрельбой задержала пьяного водителя трактора, который зацепил велосипедистку.