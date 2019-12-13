В Николаеве трамвай сошел с рельсов – причины инцидента выясняются

В пятницу, 13 декабря, в Николаеве на улице Котельной с рельсов сошел трамвай, курсирующий по маршруту №3.

Об этом сообщает КП «Николаевэлектротранс».

Инцидент произошел в районе пересечения улиц 8-я Военная и Котельная. На место прибыла аварийная бригада предприятия, которая работает над возобновлением движения. Также специалисты выясняют причину схода трамвая.

Вагоны маршрутов №3 и №11 в связи с этим курсируют через улицу 3-ю Военную.

Напомним, как ранее в Николаеве при повороте трамвай сошел с рельсов.