В Николаеве трамвай сошел с рельсов – причины инцидента выясняются

В пятницу, 13 декабря, в Николаеве на улице Котельной с рельсов сошел трамвай, курсирующий по маршруту №3.
Об этом сообщает КП «Николаевэлектротранс».
Инцидент произошел в районе пересечения улиц 8-я Военная и Котельная. На место прибыла аварийная бригада предприятия, которая работает над возобновлением движения. Также специалисты выясняют причину схода трамвая.
Вагоны маршрутов №3 и №11 в связи с этим курсируют через улицу 3-ю Военную.
Напомним, как ранее в Николаеве при повороте трамвай сошел с рельсов.