Во Львове глава сельсовета бросил официантке в голову стеклянный графин, когда ему сказали, что шашлыка в заведении нет

Иван Савчак в заведении, где произошел инцидент Сельский глава села Николаев, что во Львовской области, Иван Савчак бросил стеклянный графином в голову официантке.

Об этом инциденте на Facebook сообщила потерпевшая официантка Ярина Кокор.

По ее словам, 10 декабря, около 11:00 утра, в кафе «Чебуречная» на улице Богдана Хмельницкого, 166 во Львове вошел гость. Он заказал коньяк, а потом еще хотел заказать шашлык. Когда мужчина услышал, что шашлык закончился, то сильно разозлился.

«Я сказала, что нет шашлыка и вернулась наливать пиво. Когда наливала пиво, то почувствовала резкую боль в голове. Услышала что-то разбилось. Он бросил мне в голову графином», - рассказала официантка Ирина.

После этого официантка сразу вызвала полицию. Ярина Кокор рассказала, что гость продолжал вести себя агрессивно даже после приезда полиции.

«Он кричал полицейским и ко мне, спрашивал, знаем ли мы, кто он такой. Полиция его забрала в участок, а я поехала в больницу снимать побои. Впоследствии ко мне в больницу приехали правоохранители, они уже установили личность нападавшего и сказали писать заявление на Ивана Васильевича Савчака», - рассказала изданию ZAXID.NET Ярина Кокор.

Ярина Кокор также опубликовала фото заявления, которое она написала в Лычаковское отделении полиции.

51-летний Иван Савчак является сельским головой села Николаев Пустомытовского района с 2015 года. Между тем, потерпевшая Ярина Кокор проходит судебно-медицинскую экспертизу, предварительно медики, приезжали на место инцидента установили женщине диагноз - ушиб мягких тканей корневой части головы слева.

В пресс-службе Национальной полиции Львовской области изданию подтвердили, что такой инцидент был. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного Кодекса Украины («Умышленные легкие телесные повреждения»).

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