В николаевском облздраве рассказали о состоянии госпитализированных дальнобойщиков: «Средней тяжести»

Жизни троих водителей грузовых автомобилей, которые накануне ночью были госпитализированы в БСМП города Николаева, ничего не угрожает.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Багрянцев.

Напомним, в Николаеве 14 декабря в микрорайоне Варваровка умерли двое дальнобойщиков, еще трое водителей попали в больницу. Все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе на улице Одесское шоссе.

На данный момент трое мужчин находятся в отделение токсикологии Больницы скорой медицинской помощи Николаева.

– Трое мужчин были доставлены приемное отделение БСМП. Состояние их здоровья было не настолько критичным, чтобы им были необходимы реанимационные мероприятия. Сейчас они находятся в токсикологическом отделении БСМП. Состояние их средней тяжести, жизни ничего не угрожает. Предварительный диагноз – отравление, – отметил Багрянцев.

Также пресс-секретарь облздрава добавил, что установить истинную причину такого состояния мужчин можно будет после того, как проведут все необходимые исследования.

Напомним, в 2016 году в Николаеве, в микрорайоне Терновка, от отравления суррогатным алкоголем умерли пять человек. Жители этого микрорайона тогда указали на магазин «Продукты» на пересечении улицы Славянской с переулком Мирным, в котором, возможно, продавался смертельный алкоголь.

29 сентября налоговики задержали мужчину, который реализовывал фальсифицированный алкоголь на территории области.