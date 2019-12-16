В Николаеве нетрезвый водитель «Chevrolet» врезался в «Nissan» – ранее его уже лишали водительских прав на год за пьяное вождение

В понедельник, 16 декабря, в Николаеве на улице Пограничной произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Chevrolet» и «Nissan».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались по Пограничной со стороны Маршала Василевского в сторону 6-й Слободской, но перед перекрестком автомобиль «Nissan» приостановился, а сзади в него въехал «Chevrolet».

Прибывшие на место аварии сотрудники патрульной полиции заметили у водителя «Chevrolet» признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти алкотестер «Драгер», который показал результат в 2,02 промилле. Также выяснилось, что мужчина, который находился за рулем авто, уже на год лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Патрульные выписали в отношении мужчины админпроткол по части 1 статьи 130 Кодека Украины об административных правонарушениях.

Как пишет издание «Новости-Н», после проверки на алкотестере водитель начал вести себя агрессивно в отношении полицейских: выражался в их адрес нецензурной бранью, пытался оказывать сопротивление. Полицейские несколько раз предупреждали его о недопустимости подобного поведения, но поскольку тот продолжал, то к нему были вынужден применить спецсредство в виде наручников.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику, 18+

Фото, видео: Новости-Н

Напомним, как 16 января полиция остановила «Fiat Ducato» под управлением Артема Слободяника. Он был нетрезв и вел себя агрессивно по отношению к патрульным, но вскоре его успокоили товарищи. Позже полиция опубликовала видео с николаевским дебоширом, где он высказывался патрульному: «братан, ты перестань таким борзым быть».

Позже Ленинский районный суд Николаева признал вину Артема Слободяника в нетрезвом вождении автомобиля и неостановке по требованию полиции, но не привлек к административной ответственности из-за истечения сроков привлечения.