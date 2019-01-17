«Братан, ты перестань таким борзым быть», - полиция опубликовала видео с николаевским дебоширом

Патрульная полиция Николаевской области опубликовала видео с дебоширом Артемом Слободянником, которого остановили за проезд на красный свет.

Видео опубликовали на Facebook-странице ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что Слободянник был нетрезв и вел себя агрессивно по отношению к патрульным, но вскоре его успокоили товарищи.

- Вы на все красные пролетели! – сказал патрульный водителю. - На какие красные? Братан, они не такие красные были, – ответил ему Слободянник. - А вы такой нетрезвый? - Я не такой трезвый. - Почему вы сели за руль в состоянии алкогольного опьянения? - Потому что посчитал нужным…

- На автомобиль дайте, пожалуйста, документы, - обратился к водителю патрульный. - А че ты такой дерганный?... Братан, ты перестань таким борзым быть, - сказал ему Слободянник. - Я не борзый, уважаемый. - Ну так успокойся!

В отношении правонарушителя патрульные составили админматериалы по трем статьям – за отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, невыполнение требований полицейского об остановке транспортного средства и проезд на запрещающий красный сигнал светофора.

Как известно, в августе 2016 года на пересечении улиц Соборной и Адмирала Макарова Слободянник и его товарищ Геннадий Симов устроили разборки. Тогда они начали бросаться на собравшихся, выражаться в их адрес, а также в адрес прибывших патрульных нецензурной лексикой и угрозами. Полицейские надели наручники на наиболее агрессивного молодчика. Другой же, сбив с ног очевидца ударом в лицо, просто направился к своему автомобилю «Mercedes» и уехал.

В результате суд признал Слободянника и Симова виновными в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство») и приговорил к двум годам лишения свободы. Однако позже суд отпустил их по амнистии.

Напомним, что 19 января 2017 года Слободянника задержали за избиение своей жены на глазах у их ребенка. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил жену и вместе с ребенком выгнал из дома. Также он оскорблял прибывших правоохранителей и грозился их уволить.