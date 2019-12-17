В Николаеве из-за неправильной эксплуатации печи горел двухэтажный бокс на причале

Иллюстрация из интернета В Николаеве 16 декабря, в микрорайоне Намыв горел двухэтажный бокс на причале №5.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 19:25 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре двухэтажного бокса. На место выезжали отделения 3-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию установлено, что огнем охвачено крышу здания. Благодаря принятым мерам пожарных, пожар на площади 70 квадратных метров в 20:07 локализовали, в 20:37 ликвидировали. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

От ГСЧС работало 4 единицы техники и 15 человек, а также сотрудники полиции.

Напомним, как на Николаевщине спасатели выезжали тушить автомобиль, гараж и частный жилой дом.