НАБУ и САП призвали Президента ветировать законопроект о снятии депутатской неприкосновенности: «Снизит эффективность расследования»

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура призвали Президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на принятый законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Проголосованный 18 декабря Верховной Радой Украины законопроект №2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев. Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности», – говорится в сообщении.

«Такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство у Национального бюро, которому подследственные народные депутаты Украины, и прокуроров САП, осуществляющих процессуальный надзор во всех уголовных производствах НАБУ», – добавили в НАБУ.

Согласно законопроекту №2237, Генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований - то есть начать расследование.

В НАБУ считают, что указанная норма ставит под угрозу независимость детективов бюро и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР.

«Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование», – уточнили в ведомстве.

«Также указанный законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта №2237, следователем достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми», – разъяснили в антикоррупционном бюро.

«Это - лишь некоторые из угроз, которые содержит законопроект №2237. Кроме них есть еще немало процессуальных аспектов, которые способны заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП в сфере очистки законодательного органа от коррупции. Со своей стороны, Национальное бюро и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации», – считают в антикоррупционных органах.

Как известно, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2237 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины». За закон проголосовал 291 парламентарий.

Так, запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного нардепом, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований.

В УПК также определяются особенности порядка привлечения к уголовной ответственности, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении депутата ВР.

В частности, сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления нардепом, вносятся в Единый реестр досудебных расследований генеральным прокурором (лицом, исполняющим обязанности генпрокурора).

При этом ходатайства о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы парламентария, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть согласованы генпрокурором или исполняющим его обязанности.

Рассмотрение таких ходатайств, кроме применения негласных следственных (розыскных) действий, осуществляется следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных процессах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАКС. Такие ходатайства рассматриваются с обязательным участием нардепа. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить депутата Рады о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска.

Если народный депутат без уважительной причины не явился на судебное заседание либо не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без его участия.

Без разрешения следственного судьи, вынесенного на основании ходатайства, согласованного генпрокурором, разрешается задержание нардепа только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или ставшего причиной гибели человека.

«Орган или должностные лица, которые задержали народного депутата, сообщили ему о подозрении или применили к нему меры пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной рады», - говорится в тексте документа.

При этом, если был задержан спикер Рады, правоохранители обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом первому заместителю главы ВР.

Что касается изменений в закон о статусе народного депутата, то в законе определяются особенности юридической ответственности нардепа. Так, парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Указано, что особенности начала досудебного расследования по нардепу, сообщение о подозрении, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий определяются УПК.

Также вносятся соответствующие изменения и в закон о Регламенте Верховной Рады.