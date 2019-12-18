Сессия ВР: Парламент начал работу с заседания аграрного комитета ОНЛАЙН

Верховная Рада Украины в среду, 18 декабря, снова рассмотрит вопрос окончательной отмены неприкосновенности народных депутатов.

Об этом говорится в повестке для, опубликованной на сайте парламента.

Проект закона «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» будет рассмотрен во втором чтении с предложениями президента Украины.

Как известно, ранее Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2237, за документ проголосовали 253 нардепа.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности, при этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования против нардепа, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата.

В зале парламента ведется прямая трансляция заседания

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10:13 Центральная часть Киева, в частности правительственный квартал, продолжает находиться под усиленной безопасностью полицейских и нацгвардейцев.

Второй день подряд работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий по массового участия граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций .

«Правоохранители в очередной раз обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей», – обратились в полиции.

9:54 В Верховной Раде началось расширенное заседание комитета по вопросам аграрной политики при участии спикера парламента Дмитрия Разумкова и председателей всех парламентских фракций. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на народного депутата от фракции «Слуга народа» Данила Гетьманцев.

По его словам, заседание началось после 9:00 часов утра.

9:47 Отметим, что на предыдущем заседании парламент так и не смог приступить к рассмотрению большинства законопроектов в связи с тем, что под зданием Рады начались потасовки. Изначально мероприятие анонсировалось как мирная акция протеста - под парламент пришли люди, которые выступали против рынка земли, среди участников были представители «Национального корпуса». Позже это переросло в стычки - митингующие начали брызгать в полицейских слезоточивым газом, бить дубинками. Пострадали также и журналисты, которые были на месте инцидента. К концу дня в полиции подытожили, что в результате потасовок пострадали 17 полицейских и двое митингующих (одному из участников протеста другой бросил в голову брусчатку). Также травмы получил военнослужащий Национальной гвардии - по состоянию на вечер 17 декабря медики решали, делать ли ему трепанацию черепа.

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов в первом чтении, в частности: проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной политики», №2419; проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов», №2284, 2284-1; проект Закона «О внутреннем водном транспорте», №1182, 1182-1, 1182-2.

Согласно повестке дня, к рассмотрению во втором чтении запланированы законопроекты, среди которых:

- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования», № 2299;

- проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога)», № 2317;

- проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О научной и научно-технической деятельности», № 0898.

Также в этот день Верховная Рада планирует рассмотреть ряд постановлений, среди которых о ратификации международных соглашений.