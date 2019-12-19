На территории школы в Одесской области нашли более 300 взрывоопасных предметов времен Второй мировой

В Беляевском районе Одесской области во вторник, 17 декабря, на территории школы нашли более 300 взрывоопасных предметов времен Второй мировой.
Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области
Так, в селе Великий Дальник на территории спортивной площадки учебно-воспитательного комплекса «школа-гимназия» во время прокладки водопровода рабочие заметили 4 металлических предмета, похожих на взрывоопасные.
Прибывшие на место вызова пиротехники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения обнаружили 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, в том числе 271 артснаряд калибра 45 миллиметров, 21 ручную гранату и 54 взрывателя.
В среду, 18 декабря, взрывоопасные предметы изъяли и транспортировали специальными средствами с заранее определенного места и уничтожили путем подрыва.
К проведению пиротехнических работ привлекали две единицы специальной техники и пять человек личного состава.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина возле своего дома обнаружил артснаряд со времен прошлых войн – саперы уничтожили находку.