На Николаевщине за сутки произошло три пожара в жилом секторе

В Николаевской области в течение суток 19 декабря спасатели трижды выезжали на тушение пожаров на территории жилого сектора. Во время возгораний травмирования или гибели людей не было, но огонь успел нанести немалых материальных убытков.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

19 декабря в 04:16 на пункт связи 10-й государственной пожарно-спасательной части по охране Братского района поступило сообщение о возгорании летней кухни на улице Элеваторной в селе Людмиловка. Дежурный караул подразделения, вместе с пожарной командой Людмиловского элеватора, ликвидировали возгорание в 05:46 на площади 50 квадратных метров, спася от уничтожения жилой дом, который расположен рядом.

Еще один случай произошел вечером, в 19:34, на улице Цыбулько в Новом Буге. Пожарные 20-й ГПСЧ в 20:10 ликвидировали пожар на площади два квадратных метра. Также установлено, что вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Через плотное задымление спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Очередной пожар произошел также в Новом Буге 20 декабря. О возгорания не эксплуатируемой здания на улице Энергетиков сообщили в 02:20. Двумя пожарно-спасательными отделениями 20-й ГПЧС пожар площадью 60 квадратных метров ликвидировано в 03:50.

Дополнительно на местах работали сотрудники полиции.

Напомним, как на Николаевщине при пожаре частного дома из-за неосторожного курения погиб пенсионер.