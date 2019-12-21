В мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера

В порту мексиканского города Косумель круизный лайнер Carnival Legend во время маневрирования протаранил бок лайнера Carnival Glory.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «CNN».

После столкновения семь человек обратились за медицинской помощью, один пассажир получил травму. Во время тарана были разбиты несколько палуб Carnival Glory. Компания оценивает ущерб.

- Столкновение было не так уж сильно. Просто почувствовала, словно большая волна врезалась в корабль, - рассказала пассажирка Carnival Legend.

Напомним, что ранее в Венеции круизный лайнер врезался в причал и зацепил теплоход с туристами.