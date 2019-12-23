В Киеве полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия во время дежурства

В Киеве 21-летний работник Сквирского отдела полиции, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.

Материалы проверки направили в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения. Устанавливаются причины и обстоятельства попытки самоубийства.

Ранее сообщалось, что полковник из РФ выстрелил себе в голову, когда хотел «почесать» её пистолетом – в результате он выжил.