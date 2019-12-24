На Николаевщине работа есть: директор ОЦЗ рассказал о спросе на местном рынке труда

В течение 2019 года работодатели подали в областную службу занятости около 33,5 тысяч вакансий. Из них 40% с минимальной зарплатой, 57% средней и 3% - выше средней. Средний размер заработной платы в вакансиях на конец 2019 года составляет 6107 гривен.

Об этом сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

«На Николаевщине работа есть, - утверждает директор Николаевской областной службы занятости Дмитрий Оборонько. - Ежедневно наша (областная ред.) служба занятости работает в среднем с двумя тысячами различных вакансий. Мы помогаем людям ориентироваться в запросах рынка труда, переучиваться, открывать собственное дело. Большая часть вакансий, конечно, это по рабочим профессиям. И мы хотим сказать, что они сегодня имеют достойную заработную плату - от 8, 10, 15 тысяч гривен. Поэтому те люди, которые хотят работать, они работают именно здесь».

Самую высокую зарплату в 2019 году предлагали на таких предприятиях, как КП НГС «Николаевэлектротранс» (главный ревизор по безопасности движения - 15500 грн., главный инженер - 15400 грн.); ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» (начальник технологического бюро цеха - 16675 грн.); ООО Рошен Арт Трейд (агент торговый – 20500 грн.); ООО «Николаевский завод железобетонных изделий» (водитель автотранспортных средств - 16000 грн.); ООО «Николаевский глиноземный завод» (чистильщик - 18000 грн.) и другие.

Наибольшим спросом работодателей наблюдается на представителей рабочих профессий - это швеи, водители, продавцы, операторы котельной, слесари-ремонтники, токари и охранники.

Среди служащих популярными были бухгалтеры, медицинские работники, экономисты, инженеры, воспитатели и другие.

Среди простых профессий наиболее востребованы подсобные рабочие, дворники, сторожа, грузчики, уборщики.

Напомним, что ранее для высвобождаемых работников Николаевский областной центр занятости запустил электронное информационное окно.