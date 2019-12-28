В Николаеве на перекрестке столкнулись три автомобиля – один из водителей госпитализирован

Утром в субботу, 28 декабря, на пересечении улиц Шоссейной и 9-й Поперечной в Николаеве столкнулись сразу три автомобиля: «Иж-2717», «ВАЗ-2105» и «Geely».

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

По словам очевидцев, «Иж» двигался по 9-й Поперечной и начал поворачивать направо, не пропустив при этом «Geely», ехавшую по Шоссейной со стороны старого железнодорожного вокзала. От удара «Geely» отбросило на стоявшие на перекрестке «Жигули», водитель которых пропускал автомобили, чтобы повернуть налево, на 9-ю Поперечную.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Иж». С места происшествия «скорая» доставила его в БСМП, о его состоянии ничего не известно.

Из-за аварии на данном перекрестке образовались автомобильные заторы, движение транспорта регулируют полицейские.

В то же время, в распоряжении «Преступности.НЕТ» имеется видеозапись момента совершения ДТП.

Напомним, ранее в Новом Буге водитель «Toyota Prado» сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.