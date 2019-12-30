На Николаевщине за сутки произошло 4 пожара – неосторожный курильщик получил ожоги

В Николаевской области за прошедшие сутки, 29 декабря, зафиксировали четыре пожара.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

29 декабря в 17:08 спасателям поступило сообщение о пожаре утеплителя трубы дымохода жилого дома на улице Гагарина в Казанке. В 17:30 пожар локализовали и в 17:39 ликвидировали на незначительной площади. Привлекались дежурное отделение 17-й государственной пожарно-спасательной части, а также бригады ОАО «Николаевоблэнерго», ПАО «Николаевгаз».

В 21:20 на улице Соловьиная в Вознесенске, по неосторожности при курении хозяина, занялись вещи домашнего обихода, что привело к плотному задымление в частном жилом доме. По прибытию на место пожарные 12-й ГПСЧ выяснили, что владельца дома 1963 года рождения с термическими ожогами во двор вывел товарищ. В 22:20 пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. От госпитализации пострадавший отказался.

Уже 30 декабря в 02:20 сообщили о горении старых вещей в неэксплуатируемом здании на улице Трудовой славы в Первомайске. Дежурный караул 23-й ГПСЧ потушил пожар в 04:00 на площади 100 квадратных метров.

Также в эти сутки горел мусор в контейнере для мусора в Центральном районе Николаева.

Всего от ГСЧС работало пять единиц техники и 19 человек. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как на Николаевщине при пожаре частного дома из-за неосторожного курения погиб пенсионер.