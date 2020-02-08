В Николаеве вандалы разбили стекло на новой остановке в микрорайоне Северном – глава Центральной райадминистрации обратился в полицию

В Центральном районе неизвестные разбили стекло новой остановки общественного транспорта «Конечная» в микрорайоне Северный.

Об этом сообщают в на странице Николаевского городского совета в Facebook.

Инцидент произошел в среду, 8 января. Вандалы разбили стекло новой остановки общественного транспорта «Конечная», которая находится в микрорайоне Северный.

Сообщается, что глава администрации Центрального района Александр Береза ​​обратился в полицию и пообещал отремонтировать остановку.

— Администрация Центрального района обратилась в полицию в связи с очередным актом вандализма по отношению к коммунального имущества города Николаева. Мы работаем на результат, поэтому несмотря на подобные поступки, остановку будет отремонтировано, - отметил Александр Береза.

Напомним, В Николаеве,15 октября, разбили стекло новой остановки общественного транспорта «Наваринская» на улице Потемкинская.