В Николаеве горела летняя кухня

В четверг, 2 января, в Николаеве на улице Попеля горла летняя кухня.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило в 2:01 в Службу спасения. По указанному адресу направили дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что из летней кухни идет дым.

Пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе DRAGER. Пожар на площади 10 квадратных метров в 2:13 локализовали, в 02:30 ликвидировали, его причина устанавливается.

От ГСЧС работало 2 единицы техники и 9 человек.

Напомним, что в Николаеве утром 1 января мужчина едва не сжег собственную квартиру.