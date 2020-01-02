В Николаеве горела летняя кухня

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В четверг, 2 января, в Николаеве на улице Попеля горла летняя кухня. 

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило в 2:01 в Службу спасения. По указанному адресу направили дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что из летней кухни идет дым.

Пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе DRAGER. Пожар на площади 10 квадратных метров в 2:13 локализовали, в 02:30 ликвидировали, его причина устанавливается.

От ГСЧС работало 2 единицы техники и 9 человек.

Напомним, что в Николаеве утром 1 января мужчина едва не сжег собственную квартиру.

Julia Davudenko

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