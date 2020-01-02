В Кривом Роге внедорожник на скорости снёс несколько ограждений и дорожный знак

В Кривом Роге во вторник, 1 января, водитель за рулём внедорожника «ZX auto landmark» снёс несколько ограждений и дорожный знак.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил читатель, который стал свидетелем аварии.

ДТП произошло в 19:10 возле магазина АТБ, который находится у автовокзала. По его словам, пьяный водитель снес на джипе несколько ограждений и знак возле магазина.

Как пишет 1kr.ua, автомобиль двигался со стороны Автовокзала по Днепршоссе. Водитель внедорожника не рассчитал скорость и выехал на тротуар, где снес забор напротив супермаркета и два дорожных знака. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева «Nissan» снес дорожный знак и врезался в забор.