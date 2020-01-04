Николаевские спасатели четыре раза выезжали на пожары - в одном из случаев горел мусор в в неэксплуатируемом здании

В пятницу, 3 января, по экстренному номеру «101» поступило 4 сообщения о пожарах, которые возникли в Первомайском, Баштанском и в Николаевском районах.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, в 14:21 сообщили о возгорании на улице Заречная, село Кирьяковка, что в Николаевском районе. По указанному адресу направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части. Установлено, что горит мусор в неэксплуатируемом здании. В 14:50 пожар локализовали, в 15:00 потушили горение на площади 20 м кв. Вероятная причина пожара неосторожное обращение с огнем.

От ГСЧС работала 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Напомним, что 2 января, в Николаеве на улице Попеля горла летняя кухня.