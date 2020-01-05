В селе на Николаевщине корова упала в яму – доставать животное пришлось спасателям

В субботу, 4 января, в селе Панкратово Арбузинского района спасатели достали из ямы корову.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 11:35 в Службу спасения поступило сообщение о том, что домашнее животное упало в яму на улице Садовая.

Спасатели 6-й государственной пожарный-спасательной части прибыли на место и выяснилось, что на территории частного домовладения корова упала в силосную яму. С помощью пожарных рукавов сотрудники Службы спасения достали животное невредимым.

Напомним, как николаевские спасатели помогли достать из выгребной ямы корову – из-за ее избыточного веса пришлось привлечь технику.