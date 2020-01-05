В Николаеве в молитвенном доме загорелась крыша – предполагают, что из-за нарушений правил безопасности

В субботу, 5 января, в Николаеве произошел пожар крыши молитвенного дома.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 11:31 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре перекрытия крыши молитвенного дома религиозной общины церкви Христиан веры Евангельской. К месту были направлены пожарные 4-1 государственной пожарно-спасательной части.

Благодаря оперативным действиям, спасатели локализовали пожар в 11:41 и в 11:53 ликвидировали на площади 5 квадратных метров. Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Напомним, как 31 декабря на николаевском полигоне «Широкий Лан» произошел пожар, в результате которого пострадали военнослужащие.