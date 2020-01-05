В Николаеве столкнулись микроавтобус и кроссовер – пострадали два человека

Утром в воскресенье, 5 января, в Николаеве на улице Троицкой в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Ford» и «Mitsubishi».

Об этом сообщает издание «Новости-Н».

По предварительной информации, «Mitsubishi» двигался по улице Троицкой со стороны улицы Космонавтов в направлении выезда из города в крайнем левом ряду. «Ford» был припаркован у обочины и резко начал движение, выезжая в крайнюю левую полосу, не пропустив при этом «Mitsubishi». От удара оба транспортных средства выехали на встречную полосу движения, где «Mitsubishi» и остановился, «Форд» выехал за пределы проезжей части и остался на газоне.

В результате ДТП пострадали два человека — пассажиры обоих транспортных средств. Их забрали каретой скорой медицинской помощи, о их состоянии ничего не известно.

Из-за аварии движение по улице Троицкой оказалось заблокированным. Объезд транспорта организован по встречной полосе.

Фото: Новости-Н

Напомним, как на Николаевщине «Toyota Prado» слетел с дороги в кювет – пострадали водитель и пассажирка.