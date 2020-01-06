На Черкащине пьяный водитель сбил двух детей – один из них погиб

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В воскресенье, 5 января, около 17:00 в Корсунь-Шевченковском районе водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.

Об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним,  в Хмельницкой области сотрудник СБУ на служебном автомобиле сбил насмерть двух пешеходов

Роман Свиридов

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