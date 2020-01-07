На трассе на Николаевщине легковушка вылетела с дороги и перевернулась – водитель погиб

Фото - иллюстрация Вечером в понедельник, 6 января, в Баштанском районе на трассе Н-11 Днепр-Николаев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель «Opel» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 23:40 на автодороге «Днепр - Николаев» возле села Добрая Криница 28-летний водитель автомобиля Opel Astra, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем транспортное средство перевернулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия.

Событие квалифицировано по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть»).

Все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Напомним, как на Николаевщине на трассе «BMW» вылетел в кювет и врезался в дерево – водитель легковушки погиб.