На Одесчине из-за ссоры во время застолья хозяин дома выбросил гостя в колодец – тот скончался в больнице

Под Одессой во время празднования Рождества хозяин поссорился со своим гостем и выбросил его в заброшенный семиметровый колодец. При падении мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму и позже скончался в больнице. ЧП произошло в Ивановском районе Одесской области в ночь на 7 января.

Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Уточняется, что после содеянного 31-летний злоумышленник сам сообщил о случившемся в полицию. Свое агрессивное поведение мужчина объяснил чувством обиды, возникшим после того, как гость нецензурно его обругал.

«29-летнего пострадавшего немедленно достали из колодца и доставили в больницу, но через несколько часов от полученной черепно-мозговой травмы он скончался. Подозреваемого полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в одесском общежитии из-за конфликта во время застолья мужчина взорвал гранату – пострадали три человека.