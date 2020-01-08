В Хмельницком спасатели достали из озера двух овчарок – собаки зацепились за палку, чтобы не утонуть

В Хмельницком спасатели достали из озера двух немецких овчарок, которые ухватились за палку, чтобы не утонуть.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Хмельницкой области.

В понедельник, 6 января, в 15:35 случайных прохожий сообщил спасателям, что на улице Прудовой в Дубовском озере под лед провалилось две собаки и не могут самостоятельно выбраться.

Прибывшее дежурное отделение группы специальной и пожарной техники аварийно-спасательного отряда спецназначения выяснили, что действительно в озере в ледяной ловушке, на расстоянии около 10 метров от берега находится две немецкие овчарки.

Спасатели с помощью надувной лодки добрались до животных, и целыми и невредимыми доставили их на берег.

Ранее сообщалось, что на Киевском водохранилище спасатели достали из-под льда оленя.