В аэропорту Тель-Авива у Boeing 737 перед взлётом загорелся двигатель

Самолет RwandAir в Бен-Гурионе. Фото: Идо Вехтель Самолет Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из Бен-Гуриона в Кигали, столицу Руанды, задержан на неизвестное время в связи с технической неисправностью.

По данным радиостанции «Решет бет», у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом, передает израильское издание Вести.

На борту самолета находились более 100 пассажиров - все граждане Израиля. После выявления неисправности их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.

Корреспондент радиостанции Шарон Идан обнародовал в своем Twitter фотографию самолета с горящим двигателем. Он отметил, что речь идет о том же типе самолета, который утром 8 января разбился в Иране.

737-800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.

תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0 — Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) January 8, 2020

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из Тегерана, столицы Ирана. На борту были 11 украинцев: два пассажира и девять членов экипажа. Также на борту были 82 гражданина Ирана, 63 ­– Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – ФРГ, 3 – Великобритании.