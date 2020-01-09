На Ровенщине полиция успела найти пропавшую женщину, которая могла замерзнуть насмерть

В Ровенской области полиция нашла 79-летнюю женщину, которая пропала без вести и лежала без сознания на заснеженном поле.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

В полицию обратился 50-летний житель села и рассказал, что его мать, у которой расстройство памяти, ночью босиком ушла из дома и не вернулась. Мужчина сначала самостоятельно попытался разыскать мать, однако ему это не удалось.

Полицейские разыскали женщину в заснеженном поле, на расстоянии более километра от места проживания. Она была уже без сознания. Сотрудники полиции сразу вызвали «скорую» и до ее приезда бросились спасать пенсионерку: растирали тело женщины и накрыли ее собственной одеждой.

Женщин доставили в больницу. Сейчас она находится в травматологическом отделении с обморожением пальцев рук и ног. По словам медиков, угрозы ей жизни и здоровью нет.

Напомним, что ранее на Николаевщине заблудились две девочки, полиция и местные жители их искали всю ночь.