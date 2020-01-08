В Закарпатской области мужчина во время конфликта в баре облил иностранца бензином и поджег

В Закарпатской области правоохранители задержали местного жителя, который во время конфликта в развлекательном заведении облил бензином иностранца и поджег его.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

8 января около 5:00 утра иршавские правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационное отделение с ожогами лица и рук доставлен 25-летний гражданин Латвии.

Как выяснилось, иносртанец гостил у родственников - местных жителей. А травмы получил в диско-баре в селе Долгое.

«В развлекательном заведении между иностранцем и 23-летним жителем села Долгое возник конфликт. Вскоре после ссоры местный житель облил мужчину из бутылки с жидкостью, вероятно, бензином, и поджег. После этого убежал. В результате, пострадавший получил телесные повреждения обеих рук, ожоги туловища, лица и дыхательных путей. Сейчас латвиец находится в реанимационном отделении Иршавской районной больницы», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье «покушение на убийство». Правоохранители выясняют все обстоятельства дела, причины конфликта и опрашивают свидетелей.

Напомним, на Одесчине из-за ссоры во время застолья хозяин дома выбросил гостя в колодец – тот скончался в больнице.