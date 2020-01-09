В Кривом Роге пьяная водитель на скорости насмерть сбила двух женщин и сбежала, бросив автомобиль – ее задержали

Вечером в среду, 8 января, в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Audi» и пешеходов, в котором погибли две женщины.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Днепропетровской области.

Около 19:45 на улице Каткова водитель автомобиля «Audi» на большой скорости наехал на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Впоследствии автомобиль, причастный к ДТП, был обнаружен брошенным в 150 метрах от места происшествия.

Как было установлено, за рулем автомобиля «Audi» находилась 31-летняя местная жительница. После совершения дорожно-транспортного происшествия она оставила автомобиль и скрылась с места ДТП. Пострадавшие - женщины 47 и 57 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм скончались на месте происшествия.

По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, как в Киеве пьяная пенсионерка на «Mitsubishi» въехала в «маршрутку», в результате чего пострадали семь человек.