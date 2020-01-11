Николаевские патрульные спасли нетрезвую женщину, которая хотела прыгнуть с моста из-за семейных проблем

Вечером в пятницу, 10 января, в Николаеве патрульные спасли женщину, которая пыталась сброситься с Ингульского моста.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Около 23 часов патрульным на служебный планшет поступило сообщение о том, что неизвестная женщина пытается спрыгнуть с Ингульского моста.

Оперативно прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили женщину, которая пыталась перелезть через забор. Не колеблясь, полицейские подбежали к неизвестной и силой затащили ее на пешеходную дорожку.

Женщина, с явными признаками алкогольного опьянения, объяснила патрульным, что она хотела покончить с собой из-за семейных неурядиц.

40-летнюю гражданку инспекторы передали врачам скорой медицинской помощи.

Напомним, как в Николаеве женщина пыталась покончить с собой – самоубийство предотвратили патрульные.