В Кропивницком упавшая бетонная конструкция убила двоих строителей

В Кропивницком во время строительных работ погибли двое мужчин в результате падения на них бетонной конструкции.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Кировоградской области.

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции 10 января около 11:00 от врачей скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, во время строительных работ на работников упала бетонная конструкция. В результате двое мужчин, 42 и 53 лет, от полученных травм погибли на месте.

Трех должностных лиц, ответственных за строительные работы, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении.

Сотрудниками полиции, под процессуальным руководством прокуратуры города, расследуется уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»)

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

В облуправлении Гоструда сообщили, что двое рабочих подрядной организации погибли на ООО «Приднепровский маслоэкстракционный завод».

Напомним, как в Коблево на базе отдыха под рабочими обвалилась плита балкона в результате чего один из них погиб, а двое получили травмы.