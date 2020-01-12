Николаевские спасатели потушили загоревшийся во время движения «Mercedes» и уберегли от огня перевернувшуюся «Mazda»

В течение прошедших суток в Службу спасения поступило два сообщения о пожаре на автотранспорте на территории Николаевской области.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Первый вызов поступил в 11:00 субботы, 11 января. На 296 км автодороги М-05 «Киев-Одесса» во время движения загорелся моторный отсек автомобиля «Mercedes Viano».

«На вызов прибыли спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Установлено, что огнем охвачен моторный отсек и салон автомобиля. Пожар на площади 2 кв в 11:11 локализовали, в 11:15 ликвидировали, ее вероятная причина - короткое замыкание электропроводки», – говорится в сообщении.

Второй случай произошел 12 января в 00:20. На пункт связи 17-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 204 км автодороги Н-11 «Николаев-Днепр».

«Дежурный караул принял меры по недопущению возгорания автомобиля «Mazda», – отметили в ведомстве.

Всего от ГСЧС работали две единицы техники и девять человек. Также в обоих случаях работали сотрудники полиции.

Напомним, ранее в Николаеве на светофоре загорелся автомобиль – на помощь водителю пришли очевидцы и патрульные.