В Австралии из воздуха сбросили тысячи килограммов овощей, чтобы накормить пострадавших от пожаров животных

Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата, который больше всего пострадал от пожаров, Новый Южный Уэльс Мэтт Кин.

Он назвал эту акцию «Операцией скалистого кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставки продовольствия.

Для того, чтобы накормить животных, на вертолеты загрузили тысячи килограммов овощей, в основном морковь и батат. Австралийские службы сбрасывали продукты из воздуха.

По данным эколога Сиднейского университета Криса Дикмэн, вследствие кустарниковых пожаров, которые продолжаются на территории Австралии с осени 2019 года, могли погибнуть более миллиарда животных.

Напомним, в октября 2019 года на восточном побережье Австралии начались масштабные лесные пожары. Сейчас огнем уже охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Несколько регионов на южном побережье страны закрыли для туристов, а жителям передали предписание о срочной эвакуации.

Сейчас пожар уже уничтожил больше 6,5 миллиона гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и примерно три тысячи административных и хозяйственных построек. С февраля 2019 года в австралийских пожарах погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.