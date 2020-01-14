Американцу пришлось три недели выживать на морозе на Аляске – чтобы его спасли, он вытоптал надпись SOS на снегу

Полицейские на Аляске спасли Тайсона Стила, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, оставшись без крыши над головой.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на полицию Аляски.

Отмечается, что вертолет полиции в четверг выполнял запрос о проверке состояния 30-летнего Тайсона Стила, проживающего в отдаленной от людских поселений местности. Никто не получал сообщений от мужчины на протяжении нескольких недель.

«Стила, размахивающего руками, обнаружили возле импровизированного укрытия. Сигнал SOS был протоптан в снегу. Его хижина в лесу сгорела в середине декабря, в огне погиб его пес, Стил на протяжении 23 дней оставался без крова и средств связи при отрицательных температурах», – говорится в сообщении.

На опубликованном видео показано, как мужчина встречает своих спасителей.

Напомним, ранее немецкая полиция обнаружила 11 мигрантов в рефрижераторе – их удалось вовремя спасти.