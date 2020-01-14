В Николаеве на проспекте Центральном «BMW» въехал в притормозивший перед «зеброй» «Opel»

В Николаеве во вторник, 14 января, на проспекте Центральном, в районе пересечения с улицей 10-я Слободская, произошло столкновение «BMW» и «Opel».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Оба автомобиля двигались в направлении Херсонского шоссе. Водитель «Opel» притомозил перед переходом, чтобы пропустить пешехода, и в этот момент в его багажник въехала водитель «BMW».

Водитель «BMW» при разговоре с патрульными пояснила, что у нее возникли проблемы с тормозами.

В результате ДТП никто не пострадал.