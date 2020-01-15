В Херсонской области полицейский на своем автомобиле столкнулся с машиной патрульных – пострадали четыре человека

В Херсонской области 14 января полицейский на личном автомобиле столкнулся со служебной машиной патрульной полиции, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Предварительно установлено, что около 09:45 действующий сотрудник Генического отдела полиции, который сейчас находится в отпуске, на собственном автомобиле «Mitsubishi» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со служебным автомобилем «Skoda Rapid», в котором находились трое сотрудников патрульной полиции АР Крым.

В результате ДТП водитель «Mitsubishi» и трое патрульных полицейских из автомобиля «Skoda Rapid» получили телесные повреждения и сейчас находятся в больнице.

Открытое уголовное производство по части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Назначено проведение ряда экспертиз.

Напомним, как в Запорожской области на трассе произошло масштабное ДТП с участием автомобилей «скорой» и полиции.