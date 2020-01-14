В Вознесенске «Opel» после столкновения со столбом превратился в груду металла

фото: Facebook-страница Александра Голубова В Вознесенске, во вторник, 14 января, случилась авария – автомобиль «Opel» на ходу врезался в столб линии электропередач, из-за чего машину полностью деформировало.

Об этом сообщают на странице «Вознесенський вісник» на Facebook.

По предварительной информации, водитель на полной скорости влетел в столб. Судя по характеру повреждений, автомобиль перевернулся и врезался в столб крышей. Как сообщают очевидцы, пассажир самостоятельно вышел из автомобиля, а водителя госпитализировали.

В то же время столб не упал, но опасно наклонился над проезжей частью.

фото: "Вознесеньский вісник"

Напомним, в воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы народов в Киеве «Honda» на большой скорости протаранил отбойник и снес столб. После этого машина перевернулась и начала гореть.