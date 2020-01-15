«Ира, сколько ты уже не пьешь?»: В Беларуси женщина просила МЧС прийти на помощь Зеленскому, который «застрял в портале»

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В Беларуси женщина позвонила спасателям и стала рассказывать, что у нее в доме в стене якобы «застрял Зеленский, который пытался открыть портал».

Об этом сообщает издание «Первый регион» со ссылкой на блогера Nexta.

По словам женщины, президент Украины Владимир Зеленский якобы прилетел в город Вилейку на вертолете и строил какой-то портал, но случайно застрял в стене дома этой женщины. Она просила спасателей ехать как можно быстрее, потому как «Зеленский в стене уже не дышит». Судя по аудиозаписи, первые два сотрудника службы спасения были несколько удивлены, однако третий, вероятно, с этой женщиной уже знаком:

- Ира, сколько ты уже не пьешь? Сейчас скорую вызовем, поедешь в Новинки. Вместе с Зеленским. Или на борт подымайся, и взлетай вместе с ним.

Напомним, что ранее российская пропагандистка Скабеева заявила, что якобы дозвонилась президенту Зеленскому.

Вадим Богданов

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