На Одесчине девочка на семейном празднике выпила водку и упала с двухъярусной кровати, потеряв сознание

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В Одесской области 10-летняя девочка выпила водку и упала, забираясь на двухъярусную кровать. 

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области. 

Пока родители вместе с гостями были в другой комнате, их 10-летняя дочь  выпила водку и, поднимаясь на второй этаж кровати, потеряла сознание и упала. Мать нашла её на полу без сознания  и обратилась к врачам. Те сообщили в полицию.

После получения необходимой медицинской помощи ребенка перевели из реанимационного отделения в детское.

Несмотря на то, что по месту жительства семья характеризуется положительно, полицейские провели профилактическую беседу как с самой малолетней, так и с ее родителями, а мать еще и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 184 КУоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»).

Ранее сообщалось, что в Луцке девушка с острой алкогольной интоксикацией впала в кому.

Мила Волкова

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